Satılık konteyner’ ilanıyla dolandırdılar

BUGÜN NELER OLDU

KOCAELI, Ankara, Adana, Antalya, Bolu, Muğla, İzmir, Balıkesir, Eskişehir, Aksaray ve Kütahya'da yaşayan vatandaşlar, internet üzerinde verilen 'Satılık konteyner' ilanları ile dolandırılınca şikâyetçi oldu. Artan ihbarlar sonrasında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan teknik incelemelerde farklı alışveriş ve sosyal medya hesapları üzerinden çetenin 'Satılık konteyner' ilanları verdikleri ve konteynerleri satın almak isteyen şahısları, açtıkları banka hesaplarına parayı yatırmasını söyleyerek dolandırdıkları tespit edildi.Ekipler tarafından yapılan tekniki incelemelerde şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Yapılan incelemelerde çete lideri S.B. (30) ve çetenin önde gelen üyelerinden Y.M. (35)'nin farklı siteler üzerinden 'Satılık konteyner' ilanları verdikleri ve ilan sahibi kısmına ise banka hesabı olan çete üyelerinin isimlerini yazdıklarını tespit eden ekiplerin, ilanda vaat edilen konteynerleri almak isteyen vatandaşların parayı D.T. (27), H.A. (39), A.M.K. (21) ve T.Y. (22) isimli çete üyelerinin hesaplarına yatırdıklarını belirledi. Ekipler tarafından adresleri belirlenen çete üyelerinin yakalanması için Sakarya ve Kocaeli'de operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonla çete lideri S.B. ile Y.M., D.T., H.A., A.M.K ve T.Y. isimli çete üyeleri yakalanarak gözaltına alındı.