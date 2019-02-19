Simit satarak sokağı öğrendim

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Mamak Belediye Başkan Adayı Murat Köse, Gülveren, Gülseren ve Balkiraz'daki vadilerin eskiden olduğu gibi devasa meyve bahçeleri olacağını ifade ettiAtatürk'ün kurdurduğu Musiki Muallim Mektebi ile Mamak'ı kültür merkezi yaptığını belirten Köse, mirasın Demirlibahçe'de festivallerle yaşatılacağını belirtti31 Mart yerel seçimlerine bugün itibariyle tam 41 gün kaldı. SABAH Ankara Yayın Yönetmenimiz Osman Altınışık'la birlikte başkentte seçimin nabzını tutmak ve belediye başkan adaylarının kente dair hayallerini, projelerini görmek için sokağa indik. Bu kapsamda ilk durağımız Mamak oldu. AK Parti'nin Mamak Belediye Başkan Adayı Murat Köse ile Başkentray'ın Mamak İstasyonu'ndan Cebeci İstasyonu'na kadar yolculuk ederek eski adıyla Musiki Muallim Mektebi şimdiki adıyla Mamak Kültür Merkezi'ne gittik. Murat Köse'den, Atatürk tarafından başkentte sanatın merkezi olan bu tarihi yapı ile ilgili olan projesini ve Mamak'a yönelik değerlendirmelerini dinledik.Atatürk'ün emaneti olan binanın etrafında sanata yönelik festivaller düzenleneceğini ifade eden Köse, "Burası Musiki Muallim Mektebi 1928'te inşası başlamış. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kuruluşunda Atatürk'ün nasıl sanata, estetiğe, edebiyata değer verdiğini, musikiye nasıl değer verdiğinin bir göstergesi aslında burası. O yıllardan bu yıllara kadar tabi Türkiye'deki sanatçıların bizzat sanatlarını icra ettiği, musikilerini burada icra ettiği ve aynı zamanda yaşadığı bir yer olmuş. Demirlibahçe biz üzerine çalışıyoruz şimdi, onlarca sanatçının mekânı olmuş. Biz şimdi bunları tespit ediyoruz. Özel olarak törenler yapacağız ve onları anacağız. Mamak'ın tekrar kültür sanatın merkezi olması için çalışmalar yapacağız. Biz tekrar bir canlanmayı, tekrar bir ayağa kalkmayı düşünüyoruz sanat açısından. Bu çevrede mesela sokaklarda festivaller yapacağız. Bizim buradan Roman vatandaşlarımız var. Demirlibahçe ekseninde festivaller yapacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk burayı sanatın merkezi olarak düşünmüş. Biz bunu yeniden ayağa kaldırmak için çalışacağız. Kültür Bakanlığı ile beraber de projeler yapacağız" diye konuştu.MURAT Köse ayrıca, "Eskiden salça kaynatırdı teyzelerimiz. Bu gelenek biraz kesiliyor. Hala 15 katlı binanın beşinci katında insanlar bunu yapıyor, görüyoruz. Onlar için sosyal donatı alanları yapacağız. Ocaklık yapacağız mesela, tandır yapacağız. Mamak yeşil Mamak aynı zamanda… Ankara'nın Roma Hamamı'na su buradan giderdi, 2 bin yıl öncesinde. Su kaynağıdır Mamak aynı zamanda. Karacabey Hamamı'na suyun taşındığı yer Mamak'tır. 14 tane dere var Mamak'ta, her taraftan su çıkar. Bu derelerin ıslahı ile ilgili çalışmalarımız olacak. Mamak aynı zamanda meyve ve sebze bahçelerinin olduğu bir yer. Balkiraz, Gülveren, Gülseren mahalle isimlerimiz bizim. Bizim özellikle o vadimizde bizim köylerimiz var. O köylerin vadisinde gözünüzün alabildiğine meyve bahçeleri yapacağız" diye konuştuGENÇLERIN sanata ve spora ilgi duyması için projeler oluşturulacağını dile getiren Köse, " Çocuklarımız en az bir enstrüman kullansın. Bir tane spor dalında biraz ilerleyebilsin. Okul öncesi kreşlerimiz olacak. Buralarda çocuk yaşta keşfetme noktasında çalışmalarımız olacak. Kurslara sevinerek gelsin çocuklar. Orada plastik sanatlarla ilgili bir şey yapsın. Kültüre, sanata, edebiyata biz ciddi yatırım yapacağız. Ortaokulu her bitiren çocuğumuz yüzme bilmesini istiyoruz" dedi."BEN doğma büyüme Mamaklıyım" diyerek sözlerine devam eden Köse, "Abidinpaşalıyım. Küçüklüğümden itibaren hafta sonları hep çalıştım. Mamak'ta ben simit sattım sokaklarda, sakız sattım, ayakkabı boyacılığı yaptım. Tam böyle sokakta yetiştik. Bentderesi'nde dolmuş duraklarında az çalışmadım. Mamak'ı ben sokak sokak bilirim. Şimdi Mamak'la ilgili hayallerimiz var. Mamak daha güzel olacak diyoruz. İnsanların içinde yaşamaktan mutluluk duyduğu, nefes aldığı bir şehir olsun istiyoruz. Mamak'la ilgili şehre dair söyleyeceklerimiz var. Mamak, Anadolu'nun Ankara'ya giriş kapısı… 40'a yakın il Ankara'ya Mamak'tan giriş yapıyor. 81 vilayetten Mamak'ta oturan hemşerilerimiz var. Ağırlıklı olarak; Yozgat, Çorum, Kırıkkale, Kırşehir, Çankırı… Ama diğer illerimizden de var. Aslında Mamak bir ebruyu oluşturuyor" görüşünü belirtti.