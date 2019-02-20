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Alacak verecek meselesi kanlı bitti

Giriş Tarihi: 20.2.2019
Alacak verecek meselesi kanlı bitti
Alacak- verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı. Olay, dün Çankaya Balgat Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Caddesi'nde meydana geldi. Abdulhakim E., cadde üzerinde gördüğü Turgut Z. ve Ersin H. ile alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdulhakim E., silahını çekip Turgut Z. ve Ersin H.'ye ateş açtı. Yaralanan Turgut Z. ile Ersin H., çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis, olay sonrası Abdulhakim E.'yi gözaltına aldı.
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Alacak verecek meselesi kanlı bitti
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