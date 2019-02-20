Gençler, Ümraniye’ye bileniyor

BUGÜN NELER OLDU

SPOR Toto 1. Lig'in 23. haftasında Cumartesi günü Eryaman Stadı'nda Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği günü sabah bölümünde yaptığı tek antrenmanla geçirdi. Isınma koşusu ve 5'e 2 top kapma antrenmanıyla başlayan antrenman daha sonra koordinasyon ve şut çalışması ile devam etti. Yaklaşık doksan dakika süren antrenman son bölümde yapılan taktik ve çift kale maç ile son buldu.