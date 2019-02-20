Gençler, Ümraniye’ye bileniyor

SPOR Toto 1. Lig'in 23. haftasında Cumartesi günü Eryaman Stadı'nda Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği günü sabah bölümünde yaptığı tek antrenmanla geçirdi. Isınma koşusu ve 5'e 2 top kapma antrenmanıyla başlayan antrenman daha sonra koordinasyon ve şut çalışması ile devam etti. Yaklaşık doksan dakika süren antrenman son bölümde yapılan taktik ve çift kale maç ile son buldu. Öte yandan cumartesi günü Eryaman Stadı'nda Gençlerbirliği'nin Ümraniyespor ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı. Bilet fiyatları şu şekilde: Maraton: 10 TL, Kapalı: 15 TL, Deplasman tribünü: 13 TL