Türk sporunun acı kaybı

Başkentin iki kulübünün de formasını giyen, Abdullah Çevrim yaşamını yitirdi. Fenerbahçe'de 1966-1971 yıllarında futbol oynayan Çevrim, sarılacivertlilerle Balkan Kupası'nı kazandı. Çevrim, Fenerbahçe'yle iki de lig şampiyonluğu sevinci yaşadı. Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "Eski milli futbolcumuz Abdullah Çevrim'in vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Abdullah Çevrim'e Allah'tan rahmet; ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi. A Milli Futbol Takımı'nda da forma giyen Abdullah Çevrim, için Ankaragücü ve Gençlerbirliği takımları da taziye mesajı yayımladı.

İKİ ANRARA KULÜBÜNDEN BAŞSAĞLIĞI AÇIKLAMASI

Ankaragücü kulübü, "Kulübümüzün ve A Milli takımımızın geçmiş dönemlerinde formasını terletmiş, Türk futbolunun değerli isimlerinden Abdullah Çevrim'in vefatını derin bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, camiamıza ve Türk futboluna başsağlığı dileriz" açıklamasını yaptı. Gençlerbirliği Kulübü ise yayınladığı taziye bildirisinde, "1960'lı yılların başlarında kulübümüzün formasını giyen milli futbolcumuz Abdullah Çevrim'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet kederli ailesine başsağlığı dileriz" denildi. Merhum Çevrim'in cenazesi bugün öğle namazına müteakip Fethiye Yeni Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir.