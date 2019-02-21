20 bin Tezcan daha

BUGÜN NELER OLDU

Cumhur İttifakı adayı Mehmet Özhaseki, CHP-HDP adayı Mansur Yavaş için "Hiç projesi yok" demişti. Gerçekten de bugüne kadar hiç dişe dokunur bir proje açıklamayan Mansur Yavaş'ın mitinglerde kullandığı en kuvvetli argümanı, Büyükşehir Belediyesi'ne 20 bin yeni personel alımı.Malum, CHP hizmet konusunda sabıkalı... Metro, yol, çöp gibi vaatlerde bulunmuyor. Mansur Yavaş, Ankara'nın varoşlarına doğrudan nüfuz etmek için, azami kadroyla çalışan belediyeye 20 bin personel daha alma vaadinde bulunuyor. CHP Milletvekili Gamze Taşçıer ise bu sayının 20 binden daha fazla olduğunu söylemekten çekinmiyor.Mansur Yavaş'ın listesiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'nin kalesi Çankaya Belediyesi'nde olduğu gibi bankamatik memurlarla doldurulacağı iddia edildi. CHP'nin kalesi olan Çankaya Belediyesi daha önce işe gitmeden maaş alan personeli Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş ile gündeme gelmişti. CHP'li Çankaya Belediyesi'nde memur olarak çalışan Karakuş'un 1993 yılında girdiği belediyeden son 7 yılda çalışmadan maaş aldığı iddia edilmişti. Ayrıca Çankaya Belediyesi'nde çalışan personel sayısı ve bu personeller için harcadığı para nüfusu 2,5 milyonu bulan Etimesgut, Sincan, Keçiören ve Altındağ'ın personel giderlerinin toplamından daha fazla…TÜRKIYE genelindeki CHP'li belediyeler, bankamatik çalışanı politikası yüzünden batık durumda. Kadroları gereksiz yere şişirdikleri için, bırakın hizmet vermeyi maaşlar bile ödenemiyorlar. Maaşını alamayan işçilerin iş bırakmaları yüzünden, CHP'li belediyelerin yönetimindeki bölgelerde temizlik ve ulaşım hizmetleri yürümüyor. Belediyeler, işçi maaşlarını ödemek için hızla kamu mallarını satmaya başladı.ANKARA'DA hizmet veren taksiciler, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın açıklamalarına tepki olarak basın açıklaması yaptı. Millet İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın, Kızılay'a taksilerin girmesini engelleyen bir projeden bahsetmesi üzerine, taksici esnafı ayağa kalktı. Mansur Yavaş'ın, Cebeci - Beşevler arası "troleybüs" raylı sistemi ile vatandaşları Kızılay'a ücretsiz taşıyacağını açıklaması üzerine tepki gösteren taksi esnafı, Kızılay'da bir açıklama yaptı. Taksici esnafını temsilen Yalçın Koçaş yaptığı açıklamada, Kızılay'ın trafik için "atardamar" olduğunu belirtti. Koçaş, "Kızılay'ın trafiğe kapatılması Ankara için felaket olur. Mansur Yavaş bunu idrak edememiştir" dedi.