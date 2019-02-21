Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Ankara firmasına İstanbul’da büyük ilgi

firmasına İstanbul’da büyük ilgi

Giriş Tarihi: 21.2.2019
Ankara firmasına İstanbul’da büyük ilgi
EL yapımı ve orijinal menşeli ürünlerle Ankaralılar tarafından büyük beğeni kazanan Fatima 1932/ByFamuse, İstanbul'daki ilk mağazasının lansmanını gerçekleştirdi. Lansmana özel Parıltı Derneği ile ortak sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiren Fatima'nın davetine, birçok ünlü isim katıldı. Fatima 1932/ByFamuse, çikolatadan kolonyaya, oda kokusundan mumlara, cam ve gümüş hediyeliklere kadar çok geniş bir yelpazedeki ürün çeşitliliğiyle hizmet veriyor. Kalabalık bir davetli topluluğunun katıldığı etkinliğe, ünlü isimler de ilgi gösterdi. Cemiyet hayatının önemli isimlerinin de yer aldığı etkinliğe, Buse Terim, Monik İpekel, Sümeyra Teymur, Behiye Teymur ve Işıl ve Rüştü Reçber çifti katıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara firmasına İstanbul’da büyük ilgi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN