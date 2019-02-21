Çin’e lider gideceğiz

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31 Ağustos-15 Eylül 2019 tarihleri arasında Çin'de düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen A Milli Erkek Basketbol Takımımız, elemelerdeMilli Takım'ın 14 kişilik kadrosunda yer alan Türk Telekom'un başarılı oyuncusu Metin Türen ve Tofaş'ın genç yeteneği Berkan Durmaz, elemelerde oynayacakları Slovenya ve İspanya maçları öncesinde'a değerlendirmelerde bulundu. Ay-Yıldızlı fomayı giymenin çok büyük bir gurur olduğunu vurgulayan Metin Türen, "Milli Takım'da olmak benim için çok önemli. Her zaman burada olmak istiyorum.Takımdaki tecrübeli oyuncular bize destek oluyorlar. Onların tecrübelerinden yararlanıyoruz. Onlarla birlikte oynamak bizim için büyük şans" ifadelerini kullandı. Genç oyuncu, Başantrenör Ufuk Sarıca'nın kendileriyle yakından ilgilendiğini de vurguladı.Metin Türen, Çin'de düzenlenecek Dünya Kupası'na katılmayı garantiledikleri için çok mutlu olduklarını belirterek, "Ancak bu bizim önümüzdeki iki maçı kazanmayacağımız anlamına gelmiyor. Slovenya ve İspanya maçlarını kazanmamız durumunda grup lideri olabiliriz" değerlendirmesinde bulundu. Son olarak Ankara seyircisine değinen 24 yaşındaki oyuncu, "Onlara çok teşekkür ediyoruz. Basketbolseverlerin Slovenya maçında da bizi desteklemek için salonu dolduracaklarından hiç şüphem yok. Hep birlikte yeni bir zafere daha imza atacağız" ifadesini kullandı.Ankara'daki İspanya maçında ilk kez A Milli formayı giyen Berkan Durmaz, "Hocamız, yıllardır takımın parçasıymışım gibi davrandı. Ben de halkımızı mahcup etmemek için savaştım" ifadelerini kullandı.22 yaşındaki Berkan Durmaz ise görüşlerini şu şekilde dile getirdi: "Burada oynadığımız İspanya maçı benim A Milli Takım seviyesinde oynadığım ilk maçtı. Ufuk hoca o maçta bana sanki bu takımın yıllardır bir parçasıymışım gibi davrandı ve o güveni bana verdi. Ben de sahada öncelikle halkımızı, sonra onu mahcup etmemek için savaştım." Son iki maçlarında terlerinin son damlasına kadar mücadele edeceklerini belirten Durmaz, Ankara Spor Salonu'ndaki atmosfer için de "Gerçekten inanılmaz bir destek vardı.Çok etkilenmiştim. Onların basketbola ilgisi, desteği, bizim için çok özel bir durum. Onlar bizi desteklemeye devam etsinler. Biz de onları mahcup etmemek için parkede elimizden geleni yapacağız" diyerek sözlerini noktaladı.