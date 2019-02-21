Meclis üyelerinde gençlik rüzgârı

BUGÜN NELER OLDU

31 Mart seçimleri için aday listelerinin teslim edilmesiyle seçim maratonunun ikinci etabı da başlamış oldu. Her ilçenin gençlik kolları başkanı ilçesinden meclis üyesi adayı gösterilirken AK Parti Ankara Gençlik Kolları Başkanı Ali Osman Özdemir Keçiören Belediye Meclisi için birinci sıradan aday gösterildi. AK Parti Ankara Kadın Kolları Başkanı Mualla Varol Yenimahalle'den birinci sıra meclis üyesi adayı yapılırken, AK Parti Etimesgut İlçe Başkanı Ebubekir Kipel de ilçesinde birinci sıradan aday gösterildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ali İhsan Ölmez ise Altındağ Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Asım Balcı'nın birinci sıra kontenjanından aday gösterildi. AK Parti MHP'ye, başkentin ilçe belediye meclis üyeliklerinde kendi listesinden dörtte bir kota ayırdı. AK Parti listesinde MHP'li 147 isim bulunuyor. Polatlı, Etimesgut ve Gölbaşı'nda listelerin yarısında AK Parti diğer yarısında da MHP'li isimler yer aldı. Öte yandan Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'in uzun süre danışmanlığını yapan Murat Ilıkan da MHP Gölbaşı kontenjan birinci sıra adayı yapıldı. Ali Osman Özdemir "Yerel seçimler için çok sayıda genç kardeşimiz belediye meclis üyesi adayı oldu. AK Parti siyaseti belirli bir yaş grubuna sıkıştırmıyor, gençlere de yer vererek yeni vizyonlar katıyor" dedi.