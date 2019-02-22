Başkan Erdoğan Etimesgut’ta müjdeler verdi

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etimesgut'un bir şehitler ve gaziler diyarı olduğunu belirtti. Etimesgut'un 1984'ten bugüne kadar terörle mücadelede 157 şehit verdiğini aktaran Erdoğan, bunlardan 23'ünün 15 Temmuz şehidi olduğunu, aralarında Ömer Halisdemir ile 11 polis memurunun da bulunduğu 23 15 Temmuz şehidinin bu ilçede ikamet ettiğini anlattı. Erdoğan, bir yandan ilçe belediyesinin bir yandan büyükşehir belediyesinin, bir yandan bakanlıkların yaptıkları yatırımlarla Etimesgut'un ve tüm Ankara'nın çehresini değiştirdiklerini bildirdi. Sağlıkta, 140 tesisi şehre kazandırdıklarını, Etimesgut Devlet Hastanesine yeni bir bina yaptıklarını, bu yeni binada poliklinik hizmetlerinin verilmeye başlandığını aktaran Erdoğan, diğer bölümlerin de çok yakında açılacağını bildirdi.Etimesgut'un da projesi olan Başkent Rayı hizmete aldıklarını anımsatan Erdoğan, Kızılay-Çayyolu, Batıkent-Sincan ve Tandoğan-Keçiören metrolarını da tamamladıklarını belirtti. Sabancı Bulvarı'nı Bağlıca Bulvarı'na bağlayan 5 bin 250 metre uzunluğundaki 15 Temmuz Şehitler Bulvarı'nın 5 köprüsü ve alt geçidiyle bitirilip trafiğe açıldığını belirten Erdoğan, "Şimdi ise bu bulvarı Etimesgut Halk Ekmek bölgesinden doğrudan Etimesgut Merkez'e bağlayacağız. İstasyon Caddesi'ni de 3 alt geçit, 4 demir yolu köprüsü ve bir alt geçitle sağlı sollu bulvar haline getiriyoruz. Böylece ilçemizin önemli bir trafik meselesini halletmiş oluyoruz" diye konuştu. Bağlıca ve Dodurga'dan otoyol bağlantısı kuracaklarını, Etimesgut Halk Ekmek Bölgesi'nden Yeni Bağlıca Bulvarı ve Hava Hastanesi'ne alternatif yollar açacaklarını dile getiren Erdoğan, Ayaş yolu Eryaman girişi ile Göksu Park önüne de köprülü kavşaklar yapacaklarını söyledi.BAŞKENTE 13 Millet Bahçesi yapacaklarını belirten Erdoğan, Etimesgut Oğuzlar Mahallesi'nde de 52 dönümlük bir alanda Millet Bahçesi oluşturacaklarının müjdesini verdi. Buraya Millet Kıraathanesi de yapacaklarını anlatan Erdoğan, "Millet kıraathanesine gençlerimiz gelecek. Gençlerimiz orada dersini çalışacak, kahvesini, çayını, simidini, kekini hepsini orada ücretsiz olarak yudumlayacak ama bunlardan CHP anlamaz ben kıraathane diyorum, o kumarhane anlıyor. Dervişin fikri neyse zikri de odur. Bunlardan derviş falan olmaz tabii, bu ayrı mesele" dedi. Erdoğan, Etiler Mahallesi ile Askeri Lojmanların arasındaki Atatürk Orman Çiftliği arazisini milletin istifadesine sunacak bir proje hazırladıklarını da aktardı.