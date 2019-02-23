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İtfaiyesi’ne anlamlı ziyaret

Giriş Tarihi: 23.2.2019
Ankara İtfaiyesi’ne anlamlı ziyaret
Ankara-Konya seferi esnasında kaza yapan Yüksek Hızlı Tren'den (YHT) Ankara İtfaiyesi tarafından yaralı olarak kurtarılan kazazedeler, Büyükşehir Belediyesi Ankara İtfaiyesi Daire Başkanlığı'na teşekkür ziyaretinde bulundu. Hayatlarını kurtaran İtfaiye ekipleriyle ikinci karşılaşmalarında sarılan ve minnet duygularını ileten kazazedelerden Bülent Bingöl ve Necati Vardar duygulu anlar da yaşadı. Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanı Uğur Olgun, ziyaretin kendileri için anlamlı olduğunu vurgularken, kazazedelerden Bülent Bingöl ve Necati Vardar duygularını, "Kaza esnasında insanüstü bir çabayla birçok insanın hayatını kurtaran itfaiye ekiplerine minnettarız, hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz" sözleriyle dile getirdi. Bülent Bingöl, kaza esnasında Ankara İtfaiyesi ekiplerinin 2 saati aşkın bir süre kendileri dahil canları pahasına diğer yaralıları kurtardığına şahit olduğunu belirterek, "Enkaz altındayken duyduklarımdan insanüstü bir çaba sarf ettiklerini hatırlıyorum. Sedyeye aldıkları sırada nerede çalıştıklarını sordum. Hayatta ve sapasağlam olduğumu görmelerini, yaptıkları işle onur duymalarını istediğim için ziyaret etmek istedim" dedi.
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Ankara İtfaiyesi’ne anlamlı ziyaret
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