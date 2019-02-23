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için ’te tarama yapılacak

Lösemi hastası 3.5 yaşındaki , sağlığına kavuşabilmek için uyumlu bir bağışçıdan yapılacak naklini bekliyor

Giriş Tarihi: 23.2.2019
Aysima için TÜRKÖK’te tarama yapılacak

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ertem, çocuklarda kan kanseri dahil olmak üzere kanser görülme sıklığının erişkinlere göre az olduğunu, çocuk kanserleri içinde ise lösemilerin ilk sırada yer aldığını söyledi. Aysima'ya yaklaşık 6 ay önce lösemi tanısı konulduğunu, ilk aşamada tedaviden olumlu yanıt alındığını belirten Ertem, ancak bir süre sonra hastalığın tekrar geri geldiğini anlattı. Ertem, "Aysima için kardeş verici seçeneğimiz yok, anne, baba ve aileye bakıyoruz ama burada çok fazla bir beklentimiz yok. O nedenle aile dışı vericilerden nakil için bakıyoruz" diye konuştu. Ertem, TÜRKÖK bünyesinde birçok hastaya kök hücre bulunabildiğini dile getirerek, "Aysima için taramalara başlanacak, birtakım incelemeleri genişlettik" dedi.


'CANIMIZA CAN KATIN'
Aysıma'nın babası Ahmet Emin Cankıymaz "İnşallah, kızıma uygun bir donör bulunur. Sadece benim çocuğum için değil, tüm bekleyenler için fayda sağlayacağı için herkese 'canımıza can katın ve bağışçı olun' diyoruz" çağrısında bulundu. Kızının en büyük isteğinin arkadaşlarıyla istediği kadar oyun oynayabilmek olduğunu aktaran Cankıymaz, "Dışarı parka gidebilmek istiyor. Baba olarak onu bu şekilde görebilmeyi arzu ediyorum" dedi.

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Aysima için TÜRKÖK’te tarama yapılacak
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