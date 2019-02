Film kareleri fotoğraflarda

BUGÜN NELER OLDU

TürkEğitim Derneği tam eğitim bursu kapsamında eğitimini tamamlayarak, Prag'da profesyonel iş yaşamına devam eden Musa Bektaş'ın, Prag'da çekilen filmlerden sahneleri ve çekildikleri mekanları fotoğraflarında birleştirdiği "Filmed In Prague" isimli fotoğraf sergisi, TED Ankara Koleji'nde ziyarete açıldı. Serginin açılışını Çek Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Pavel Kafka, Türk Eğitim Derneği ve TED Ankara Koleji yöneticileri birlikte yaptı. Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, "Bugün burada oluşumuz başardığımızın bir kanıtıdır aslında. Çünkü Musa, bizim 10 Bin Genç Meşale Daha Aydınlık Türkiye projemizdeki kıvılcımlardan sadece biri" dedi. Çekya Büyükelçiliği ve Türk Eğitim Derneği işbirliği ile ilk kez 21-28 Şubat 2019 tarihleri arasında TED Ankara Koleji'nde olmak üzere, farklı lokasyonlarda yapılacak bir dizi sergi ile fotoğrafseverlerle buluşacak olan "Filmed in Prague" koleksiyonunda The Illussionist (Sihirbaz), Görevimiz Tehlike, Van Helsing, Amadeus, Blade II gibi daha pek çok filmin çekildiği sahnelerin yer aldığı 40 fotoğraf yer alıyor.