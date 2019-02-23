Kaçak kazı yapan zanlılar yakalandı

Akyurt'ta, patlayıcı maddeyle kaçak kazı yaparken yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Çam Mahallesi Tencerekaya mevkisindeki sit alanında patlayıcı madde kullanarak, kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, F.A, S.G., H.H., H.Ö. ve B.Ö. isimli şüpheliler, suçüstü yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.G., H.H., H.Ö. ve B.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. F.A. adli kontrolle serbest bırakıldı.