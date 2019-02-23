Taraftarlar mutlu oluyor

Ankaragücü'nün devre arasında Avusturya Bundesliga ekibi Wolfsberger'den transfer ettiği Jamaikalı golcüsü Dever Orgill, Türkiye'de olmaktan mutlu. Ülkesinin milli takımında da forma giyen 28 yaşındaki golcü, Türkiye'yi Jamaika'ya benzettiğini belirtip "Buradaki güzellikler de benim ülkemdeki gibi futbola olumlu yönde yansıyor. Ayrıca insanları, havası ve iklimiyle burası gerçekten çok güzel. İnsanları sıcakkanlı. Ankaragücü büyük bir kulüp. Türkiye'nin en eski kulüplerinden biri. O yüzden benim için burada oynamak büyük bir zevk. Türkiye'de olmak benim için güzel bir şey. Burada olmaktan mutluyum" ifadelerini kullandı.

BAZEN DE BOLT GİBİ YAPIYORUM

Ankaragücü'nde 3 maçta bir gol atan (3-0'lık Kasımpaşa karşılaşması), gollerinden sonra taklalı sevinciyle bilinen Orgill, bunu taraftarı mutlu etmek için yaptığını söyledi. Jamaikalı golcü, "Takla atmak, benim yaptığım en güzel gol sevinçlerinden biridir. Genel olarak bu sevinci yaparım. Bazen otomatik olarak çıkıyor, bazen de Usain Bolt gibi farklı şeyler yapıyorum. Bazen de oğlum bana, 'Baba gol attıktan sonra şunu yap' diyor. Ben de onu yapmaya çalışıyorum. Hangi takıma gidersem gideyim taraftarlar taklayı sevdiği için bu şekilde seviniyorum" diye konuştu.



7 İLA 10 GOL ATARIM AMA ÖNCELİK LİGDE KALMAK

KENDISININ kişisel hedefleri bulunduğunu ancak mevcut ortamda bunun önemsiz olduğunu dile getiren Jamaikalı golcü, şunları kaydetti: "7 ila 10 gol arasında atarım diye düşünüyorum ama önemli olan Ankaragücü ile neler yaptığımız. Hedeflere nasıl ulaşabildiğimiz. Zaten takım olarak biz iyi gittiğimiz zaman, benim hedeflerim de yavaş yavaş gerçekleşmeye başlayacaktır. Küme düşme potasından çıkacağımızı düşünüyorum. Çünkü üzerimizdeki takımların da puanları birbirine yakın. Fazla bir puan farkı yok. Bizim için her puan önemli. Puanları toplandıkça tehlike bölgesinden uzaklaşacağımızı düşünüyorum."

İDOLÜM SHELTON

Orgill, transferi öncesinde Türkiye ve Türk futboluyla ilgili bilgisi bulunmadığını belirterek, "Finlandiya'da oynamaya başladığım zaman Jamaikalı Luton Shelton, Kardemir Karabüspor'a transfer olmuştu. Shelton, 'Benim idolüm.' diyeceğim bir futbolcu. Onu sürekli takip ettim. Jamaika'da rekor kıran bir futbolcu" ifadelerini kullandı.