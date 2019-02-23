BUGÜN NELER OLDU

Bangladeş'ınAnkara Büyükelçisi Allama Sıddıki'nin ev sahipliğinde Uluslararası Anadil Günü, Ankara'da düzenlenen etkinlikle kutlandı. Milli Kütüphane Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte Bangladeş şehitlerinin anısına yakalara siyah kurdele takıldı. Herkesin anadilini sevdiğini ve bunun toplumlar için çok önemli olduğuna işaret eden Sıddıki, "Anadil hepimiz için en değerli servettir" diye konuştu. Program, konuşmaların ardından şarkı, şiir ve çeşitli aktivitelerle devam etti. Daha sonra misafirlere geleneksel Bangladeş yemekleri ikram edildi. Bangladeş'in başkenti Dakka'da, 21 Şubat 1952'de, Bangla dilinin Pakistan'ın resmi dillerinden biri olarak tanınması için gösteri yapan öğrencilere polis tarafından ateş açılmış ve çok sayıda öğrenci öldürülmüştü. O tarihten itibaren 21 Şubat dünyadaki bütün Bengalliler için simgesel bir gün haline geldi. Kasım 1999'da UNESCO'nun Paris'teki merkezinde yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilen Uluslararası Anadil Günü, 188 ülkede, 21 Şubat tarihinde kutlanıyor.