Zirvede büyük kapışma

Spor Toto 1. Lig'de 23. hafta mücadelesi nefesleri kesecek. İlk dört sırada yer alan takımlar birbirleriyle oynarken herkesin tek hedefi var, zirve... Ligin ilk bölümünü lider tamamlayan ancak ikinci yarıda düşüşe geçen Gençlerbirliği bugün Ümraniye'yi konuk edecek. Eryaman Stadı'ndaki mücadele saat 16.00'da başlayacak. Gençlerbirliği 44 puan ve averajla 3. sırada yer alırken, Ümraniye 41 puanla onu takip ediyor. Geçen hafta Tetiş Elazığspor'u 2-1 yenerek kötü gidişi sonlandıran Gençlerbirliği, İstanbul temsilcisi karşısında çıkışını sürdürüp, zirvenin kapıştığı haftayı kârlı kapatmayı hedefliyor. Ligin ilk devresinde iki takım arasında İstanbul'da oynanan maçı Gençlerbirliği, 2-0 kazanmıştı.

ÖZKÖYLÜ ESKİ TAKIMINA KARŞI

Spor Toto 1. Lig'de 44 puan ve averajla ikinci sırada yer alan Osmanlıspor ise yarın 47 puanla liderlik koltuğunda oturan Abalı Denizlispor'a konuk olacak. Ev sahibi ekip 14 maçtır, başkent temsilcisi ise 11 karşılaşmadır rakiplerine kaybetmiyor. Osmanlıspor ile iyi bir çıkış yakalayan teknik direktör Osman Özköylü, yarın oynanacak maç ile eski takımına rakip olacak. Bu sezona Denizlispor'da başlayan tecrübeli teknik adam, ligin 12. haftasında Osmanlıspor'a imza atmıştı. Abalı Denizlispor, Osman Özköylü yönetiminde sezonun ilk devresinde deplasmanda Başkent ekibini 2-0 mağlup etmişti.