Büyükşehir Çocuk Meclisi yeni yıla hızlı başladı

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi 24. Dönem Çocuk Meclisi üyeleri, yeni yıla hızlı başladı. Çocuklara, demokratik bir ortamda özgürce fikirlerini ifade etme imkanı tanıyan, çocukların tavsiye kararları aldıkları ve çocuk haklarını öğrendikleri Çocuk Meclisi, kültür gezilerinden makam ziyaretlerine kadar birçok etkinliğe hız kesmeden devam ediyor. Çocuk Meclisi 24. Dönem üyeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u makamında ziyaret etti. Çocuklar, çevre duyarlılığı ve çevre kirliliği konusunda merak ettiklerini Bakan Kurum'a sorarken, Çocuk Meclisi Başkan Yardımcısı Azra Eraltay, çevre konusunda almış oldukları son beş döneme ait tavsiye kararlarını içeren bir dosyayı Bakan Kurum'a iletti. Bakan takdir alan çocuklara bisiklet sözü verdi.