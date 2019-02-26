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100 binlerin yüzü güldü

SABAH tarafından sürekli gündeme getirilen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından müjdesi verilen Kanal , 30 yıldır imar özlemi yaşayan 8 mahalledeki 100 bin hak sahibini sevince boğdu

AYKUT GÖREN
AYKUT GÖREN Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 26.2.2019
100 binlerin yüzü güldü
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin çılgın projesi Kanal Ankara yakın zaman içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na devredilmişti. Projeyi Millet Bahçesi ile birleştirecek olan bakanlık bölgede dev bir rekreasyon alanı oluşturmayı hedefliyor. 9.2 kilometre uzunluğundaki Kanal Ankara projesini yıllardır büyük bir özlemle bekleyen Çankaya ve Mamak sınırındaki 8 mahalle Cumhurbaşkanı'nın geçtiğimiz günlerde Etimesgut'ta düzenlenen mitingde verdiği müjdeyle sevince boğuldu. Kanal Ankara'nın yapılacağını açıklayan Cumhurbaşkanı'nın müjdesiyle Aşağı İmrahor, Orta İmrahor, Yukarı İmrahor, Yakupabdal, Yeşilkent, Karataş ve Boztepe mahallelerindeki 100 bin hak sahibinin 30 yıldır özlemini çektiği imar hasreti son bulacak.

SÜREKLİ YARDIM İSTEDİK
Aşağı İmrahor Mahalle Muhtarı Mustafa Aytek, "Biz Cumhurbaşkanımız'dan burası için sürekli yardım istedik. Mahallelerimizin imarı var ancak Kanal Ankara projesiyle entegre alan altyapı çalışmaları tamamlanamadığı için binalarımızı inşa edemiyorduk. Cumhurbaşkanımızın seçim öncesi verdiği bu müjde bizi çok mutlu etti. İnşallah proje bir an önce başlar ve biz de yıllardır hayalini kurduğumuz imarlı arazilerimize ev yaparız" dedi.
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