ASKİ hedef büyüttü

SPORCULARININ ve teknik kadrosunun tamamının bayanlardan oluştuğu ASKİ Spor Tekvando Takımı, yoğun bir antrenman sürecine girdi. ASKİ Spor Bayan Tekvando Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan Dünya, Avrupa Şampiyonu ve Olimpiyat üçüncüsü eski Milli Tekvandocu Hamide Bıçkın Çetiner,
bayanlardan oluşan bir takım kurma hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Türkiye'de şu an teknik direktörü ve antrenörü dahil olmak üzere sadece bayanlardan oluşan tek tekvando bayan takımı ASKİ Spor Kulübü.
Çok ciddi ve hızlı bir yükseliş grafiğimiz var. Buradaki sporcularımızla da hızlı bir şekilde Avrupa ve Dünya Şampiyonalarına hazırlık yapmaya devam ediyoruz. Antrenmanlarımız son sürat devam ediyor. Hedeflerimiz büyük. Olimpiyat şampiyonu çıkarmak istiyoruz. Kulübümden bir bayan olimpiyat şampiyonu çıkmasını çok arzu ediyorum"
şeklinde konuştu.