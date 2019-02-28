ASKİ hedef büyüttü

BUGÜN NELER OLDU

SPORCULARININ ve teknik kadrosunun tamamının bayanlardan oluştuğu ASKİ Spor Tekvando Takımı, yoğun bir antrenman sürecine girdi.bayanlardan oluşan bir takım kurma hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek,Çok ciddi ve hızlı bir yükseliş grafiğimiz var. Buradaki sporcularımızla da hızlı bir şekilde Avrupa ve Dünya Şampiyonalarına hazırlık yapmaya devam ediyoruz. Antrenmanlarımız son sürat devam ediyor.şeklinde konuştu.