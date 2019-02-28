Buz Korsanları Şampiyon

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TÜRKIYE Buz Hokeyi Kadınlar Ligi 2018- 19 sezonu final karşılaşmasıyla sona erdi.Buz Adam GSK ilk periyotta Tatiana Shibanova'nın golüyle 1-0 öne geçerken, Buz Korsanları SK Alara Lökbaş'ın attığı golle eşitliği yakaladı. Kalan iki periyotta eşitlik bozulmayınca mücadele uzatmalara gitti. Buz Korsanları'ndanTürkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, "Kazananın son saniyeye kadar belli olmadığı bir ligin sonunda müthiş bir final serisi izledik. Temennimiz kazananın Türk Buz Hokeyi olması yönündeydi. Altın madalya kazanan Buz Korsanları SK teknik ekibini ve oyuncularını tebrik ediyorum. Büyük finale yaraşır mücadele eden Buz Adam GSK ekibine ve oyuncularına da teşekkür ediyorum" dedi.