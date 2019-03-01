Astım hastası Yaren’in hedefi olimpiyatlar

LISE son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Yaren Nur Polat, astım ile henüz 7 yaşındayken tanıştı. Doktorların önerisiyle başladığı spor hayatına, sayısız başarı sığdırdı. Yüzmedeki performansı ile antrenörünün dikkatini çekince, modern pentatlona geçiş yaptı. Yüzme, eskrim, binicilik, atıcılık ve koşu kategorilerinin yer aldığı modern pentatlonda da başarısını devam ettiren Yaren
, 2016'da İngiltere'de düzenlenen 17 yaş altı Avrupa Şampiyonası, 2018'de Arjantin'in ev sahipliğini yaptığı ve 15-18 yaş altında düzenlenen Gençlik Olimpiyatları'na katıldı. Yaren, "Kısa sürede hedefim hazirandaki Avrupa Şampiyonası. Üniversite sınavım ile aynı tarihe denk geliyor. Bakalım ne olacak? 2018 Gençlik Olimpiyatları'nda ülkemi temsil ettim ama bundan bir büyük adım daha olarak 2020, 2024 ve 2028 olimpiyatlarında da kendimi görmek istiyorum.
Hatta ileriki süreçlerde inşallah olimpiyatlarda madalya görebileceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu. Aynı zamanda üniversite sınavına da hazırlanan Yaren Nur Polat, sporla yürütebileceği beslenme ve diyetetik bölümünde okumayı çok istediğini de sözlerine ekledi.