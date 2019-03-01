Astım hastası Yaren’in hedefi olimpiyatlar

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LISE son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Yaren Nur Polat, astım ile henüz 7 yaşındayken tanıştı. Doktorların önerisiyle başladığı spor hayatına, sayısız başarı sığdırdı. Yüzmedeki performansı ile antrenörünün dikkatini çekince, modern pentatlona geçiş yaptı., 2016'da İngiltere'de düzenlenen 17 yaş altı Avrupa Şampiyonası, 2018'de Arjantin'in ev sahipliğini yaptığı ve 15-18 yaş altında düzenlenen Gençlik Olimpiyatları'na katıldı. Yaren,Hatta ileriki süreçlerde inşallah olimpiyatlarda madalya görebileceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu. Aynı zamanda üniversite sınavına da hazırlanan Yaren Nur Polat, sporla yürütebileceği beslenme ve diyetetik bölümünde okumayı çok istediğini de sözlerine ekledi.