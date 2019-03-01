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YTB ‘ Yarışması’ düzenliyor

Giriş Tarihi: 1.3.2019
YTB ‘Türkçe Ödülleri Yarışması’ düzenliyor
YURTDIŞI Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının, yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkçe yetkinliklerini artırmak ve onları edebiyat alanında teşvik etmek amacıyla düzenlediği "YTB Türkçe Ödülleri Yarışması"na başvurular bugün başlıyor. "YTB Türkçe Ödülleri" yarışması ile yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkçe ifade kabiliyetlerinin artırılması ve Türk diasporasına özgü edebiyat alanında yeni açılımların teşvik edilmesi hedefleniyor. Yarışma, "öykü, şiir, deneme ve kitap desteği" olmak üzere 4 kategoride düzenlenecek ve her kategori için ayrı bir seçici kurul oluşturulacak.
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YTB ‘Türkçe Ödülleri Yarışması’ düzenliyor
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