30. Ankara Uluslararası Film Festivali’nin afişi belirlendi

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ANKARA Film Festivali iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, 18-28 Nisan'da yapılacak 30. Ankara Film Festivali kapsamında düzenlenen Afiş Yarışması'na 721 eser katıldı. Seçiciler Kurulu başvurular arasından ön elemeyi yaptı. Seçmeler sonucunda, 10 eser finale kaldı. Seçiciler Kurulu finalistler arasından yer alan Kaan Kala'nın eserini 30. Ankara Uluslararası Film Festivali'nin afişi olarak belirledi. Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümünden mezun olan Kaan Kala, "Gölge kilit bir öneme sahiptir sinemada. Biz perdenin karşısındayken sinema salonuna girenlerin gölgeleri perdeye yansır. Tanımadığımız çok sayıda siluet ile aynı filmden farklı anlamlar çıkarırız. Afişi tasarlarken işte tüm bunları düşündüm" dedi. Kala, afişte kullandığı kedi figürünün ise "Ankara kedisi" olduğunu belirtti.