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3. kez kupayı istiyor

Giriş Tarihi: 2.3.2019
BOTAŞ 3. kez kupayı istiyor
BASKETBOLDA 27. kez düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası, bugün Şanlıurfa'da sahibini bulacak. Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'ndaki finalde BOTAŞ ile Fenerbahçe saat 15.00'te karşılaşacak. BOTAŞ çeyrek finalde OGM Ormanspor, yarı finalde de Çukurova Basketbol'u saf dışı bırakarak adını finale yazdırdı. Kadınlar basketbolda Türkiye Kupası'nı en fazla, 11'er kezle Fenerbahçe ile Galatasaray müzesine götürdü. Bugün finalde Fenerbahçe ile karşılaşacak BOTAŞ, daha önce 2 kez kupanın sahibi oldu. Başkent ekibi, 2002'de Beşiktaş'ı, 2003'te ise Erdemirspor'u finalde mağlup ederek kupada şampiyonluğa ulaştı, 2008'deki finalde ise Fenerbahçe'ye yenildi.
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BOTAŞ 3. kez kupayı istiyor
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