BOTAŞ 3. kez kupayı istiyor

BASKETBOLDA 27. kez düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası, bugün Şanlıurfa'da sahibini bulacak.
Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'ndaki
finalde BOTAŞ ile Fenerbahçe saat 15.00'te karşılaşacak.
BOTAŞ çeyrek
finalde OGM Ormanspor, yarı finalde
de Çukurova Basketbol'u saf dışı bırakarak
adını finale yazdırdı. Kadınlar
basketbolda Türkiye Kupası'nı en
fazla, 11'er kezle Fenerbahçe ile
Galatasaray müzesine götürdü. Bugün finalde Fenerbahçe ile karşılaşacak BOTAŞ, daha önce 2 kez kupanın sahibi oldu.
Başkent ekibi, 2002'de
Beşiktaş'ı, 2003'te ise Erdemirspor'u
finalde mağlup ederek kupada şampiyonluğa
ulaştı, 2008'deki finalde ise
Fenerbahçe'ye yenildi.