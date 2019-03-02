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Kadın ve genç girişimcilerde Polatlı temsilcileri belli oldu

Giriş Tarihi: 2.3.2019
Kadın ve genç girişimcilerde Polatlı temsilcileri belli oldu
TÜRKIYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler İcra Komitesi ve Genç Girişimciler İcra Komitesi Polatlı temsilcileri için seçimler geçtiğimiz gün tamamlandı. Polatlı Ticaret Odasında yapılan seçimler Kadın Girişimciler İcra Komitesinde Rukiye Göçer ve Sevgi Coşkun, Genç Girişimciler İcra Komitesinde ise Semih Can Karapınar ve Abdulkadir Yaman arasında geçti. Kadın Girişimciler İcra Komitesi'nde Rukiye Göçer 12 geçerli oydan 10'unu alarak ilçeyi TOBB Ankara Kadın Girişimciler İcra Komitesi Yönetim Kurulunda 4 yıl temsil etmeye hak kazandı. Genç Girişimcilerde ise Semih Can Karapınar TOBB Genç Girişimciler İcra Komitesi Yönetim Kurulu'nda 4 yıl boyunca ilçeyi temsil etmeye hak kazandı.
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Kadın ve genç girişimcilerde Polatlı temsilcileri belli oldu
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