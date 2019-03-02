Sincan’da darbe protesto edildi

BUGÜN NELER OLDU

28 Şubat'ın üzerinden 22 yıl geçti. 22 yıl önce tankların sürüldüğü Sincan'da "Darbe bir insanlık suçudur", "28 Şubat demokrasiye vurulan bir kara lekedir" "İkna edemediler." yazılı dövizlerle 28 Şubat süreci protesto edildi. AK Parti İl Başkan Yardımcısı Cem Şahin, 28 Şubat dönemini kara bir leke olarak değerlendirdi. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da, "Bağımsızlığa ve demokrasiye ne kadar düşkün olduğunu Sincan tüm dünyaya ilan etti" dedi. O döneme tanıklık eden, 28 Şubat dönemi Sincan Belediye Başkanı Bekir Yıldız, "Amerika'dan bir kripto geldi. Bu kripto Erbakan hükümetinin düşürülmesi gerektiğiydi ve startı verdiler. En sonunda anladık ki Refah Partisi'ni kapatmak için bazı gerekçeler oluşturmak istemişler. Bunlardan biri de bizim buradaki Kudüs Gecesiydi. Kudüs gecesi, bizim her yıl düzenlediğimiz bir geceydi. O yıllarda Filistin ile ilgili sıkıntılar yaşanıyordu. Biz de Kudüs'le ilgili sıkıntıları dile getirdik. Mesele Kudüs gecesi değildi. O günkü mesele Erbakan hükümetiydi ve Anadolu insanının iktidara taşınmış olmasıydı. Bunu hazmedemediler" dedi. Lale Meydanı'nda toplanan kalabalığa AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun da katıldı.