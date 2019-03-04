‘Türkiye’nin Öncü Kadınları’

BUGÜN NELER OLDU

Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğinde düzenlenen serginin açılışına Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Estonya'nın Ankara Büyükelçisi Marin Mottus, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet, Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Robert Rokicki'nin yanı sıra yabancı misyon şefleri ve çok sayıda davetli katıldı. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger, burada yaptığı konuşmada, Polonya'nın Ankara Büyükelçiliğinin duvarlarında Türkiye'nin, topluma ve toplumsal cinsiyet anlayışına bilim, sanat, siyaset ve spor gibi alanlarda katkıda bulunmuş 20 öncü kadının başarı hikâyelerinin asıldığını söyledi.Estonya'nın Ankara Büyükelçisi Mottus, Kadınlar Günü'nün kadınların yaşadığı zorluklarla ilgili doğru soruları sormak için önemli bir an olduğunu kaydetti. Mottus, "Türkiye'de etrafımda çok parlak, güçlü ve profesyonel kadınlar var" ifadelerini kullandı. Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Kwaasteniet de kadınların başarılarının çoğu zaman gizli kaldığına dikkati çekerek, bu etkinlikle öncü Türk kadınlarının hikâyelerinin gün yüzüne çıkarılmasının önemli olduğunu kaydetti. Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Rokicki, "Hem kariyerlerinde hem de evlerinde mucizeler yaratan ve zorlukları aşan kadınları selamlıyorum" dedi.BAŞARI hikayeleri bir ay boyunca Ankara'daki Polonya Büyükelçiliğinin duvarlarında sergilenecek. Türk kadınları arasında dikkat çeken örnek bir grubun oluşturulması amacıyla farklı mesleklerden yirmi kadının seçildiği sergide, Semiha Es, Müfide İlhan, Samiye Cahid Morkaya, Halet Çambel, Remziye Hisar, Dilhan Eryurt, Bediha Muvahhit, Azra Erhat, Nüshet Gökdoğan, Fatma Aliye Topuz, Nezihe Muhiddin, Mualla Eyüboğlu, Semiha Berksoy, Sabiha Rıfat Gürayman, Selma Rıza Feraceli, Gül Esin, Suat Berk, Safiye Ali, İoanna Kuçuradi ve Leyla Ağaçkoparan'ın hikayeleri ve illüstrasyonu yer alıyor.