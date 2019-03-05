Özhaseki’den sandık çağrısı

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Ankaralılar Derneği'nin (AHİD) Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda düzenlediği buluşma programına katıldı. Etkinlikte Özhaseki'ye, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ile AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman eşlik etti. İnsanların doğduğu yeri tanrının belirlediğini kaydeden Özhaseki, "Hiç kimse dünyaya gelirken pazarlık ederek gelmez. Yüce yaratan kulunu istediği yerde, tarihte, istediği anne babadan dünyaya getirir. Bu kulun elinde olan bir şey değildir. Sonra gideceği zaman adamı da artık seni götürelim mi diye sormazlar ama ikisi arasında da bir süre var o sürede sizin ne yaptığınız önemli. Hangi işleri yaptığınız önemli. Ankara'ya ne değer kattığınız, ne hizmet ettiğiniz önemli. Önemli olan doğmak değil, oraya hizmet etmetir. Bakanlığım döneminde 1/100 binlik planlara imza attım. Hafta, hafta çalıştım. Ankara nereye doğru büyüyecek, konutlar, iş yerleri, sanayi tesisleri nerede olacak bunları çalışan benim" dedi.Seçimin gayret işi olduğunu belirten Özhaseki, "Gayret etmeden olmaz. Konuya komşuya, eşe dosta söylemeden olmaz. Sonra gidip sahiplenip sandıkların başında durarak hırsızlara, arsızlara oyu da çaldırmamak lazım. Bize kimsenin oyu lazım değil, helal oylarımız yeter. Ama o sandıkları bekleyerek, kötülere de çaldırmamanız lazım" ifadelerini kullandı.ÖZHASEKI'NIN ardından kürsüye çıkan Bakan Soylu, Hakkari'ye 30 defa gittiğini belirterek, "Gittikten bir gün önce veya iki gün sonra dediler ki, 'O buradaydı' O dedikleri kişinin adı Haseki'dir. Bir taraftan Nusaybin'e, Kızıltepe'ye, Silopi'ye, Yüksekova'ya ne zaman gittiysem oradaydı. O günler kolay günler değildi, zor günlerdi. Her tarafta 25 bin konut yıkılmıştı. Her birinin nereye yapılacağını, orada yeniden hayatın nasıl inşa ve ihya edileceğini, kardeşliğin nasıl yükseltilebileceğini ortaya koyan bir anlayışı gerçekleştirdi. Buradan çizmedi, buradan plan yapmadı, bombaların patladığı, herkesin tereddüt ettiği, sokağa çıkmaktan korktuğu zamanlarda Haseki oradaydı. Haseki sadece belediye başkanlığı yapmadı, sadece Cumhurbaşkanımıza dost, yol arkadaşı olmadı. Haseki sadece iyi bir bakanlık yapmadı, Haseki Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesine neşter attı. Oraları inşa etti, kahramanlık gösterdi" diye konuştu.AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki Güdül'de vatandaşlarla bir araya geldi. Güdül meydanda halka seslenen Özhaseki, " Bizim hayret edip üzüldüğümüz bir konu var. 25 ilçemizde 5 bine yakın proje hazırladık. Karşı tarafta iki tane daha aday var. CHP'nin adayından şu ana kadar bir tane proje duymadık. Aday oluyorsanız biraz insanlara olan saygımızdan dolayı dersinize çalışmanız lazım. Oturup Ankara'da neler yapacağınızı tek tek yazmanız lazım. Sonra insanların huzuruna çıkıp yapacaklarınızı söylemeniz lazım. Bunu yapmazsanız insanlar gülerler. Anadolu'nun en ücra köşesinde bütün adaylar çıkıp projelerini açıklıyorlar. Cumhurbaşkanımızın da talimatı var. Bir manifesto yayınladık. Herkese dedi ki, 'Bölgenizde ne yapacaksınız yazın, altına imza atın, halka açıklayın'. Bütün arkadaşlarımız bunu yapıyorlar. 2 aydır zorluyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesine adaysanız söyleyin diyorum. Ne yazık ki bir şey alamadık. Sadece basın sıkıştırınca arkadaş 'çok ciddi bir projem var' dedi. Su paralarını düşüreceğim gerçi onu da 'Mustafa Tuna düşürdü' dedi. Gerede'den su geliyor. 300 milyon TL masraftan belediye kurtuluyor. Yüzde 30 geri çektik. Su ucuzladı. Şimdi CHP'nin adayının tüm projeleri bitti. Ne yapacaksın 5 sene? Yavaş yavaş diyor slogan öyle. Yavaş yavaş yatılır, dinlenilir. 5 bin tane proje var. Koşa koşa yapacağız. Millet bizden çalışmamızı istiyor. Ankara sanayisinde üretip vagonlarımızı buradan çalıştırmış bir kardeşinizim. Söz verip yapmadığım bir tek projem olmadı." dedi.