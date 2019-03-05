Taşınan hastaneler yeşil alan olacak

BUGÜN NELER OLDU

Devletin üst düzey kurumlarında önemli icraatlara imza atan ve başkente yönelik hayata geçirdiği projelerle Ankaralıların sevilen ismi olan Doç. Dr. Asım Balcı, Cumhur İttifakı'nın Altındağ Belediye Başkan Adayı olarak 31 Mart'taki yerel seçimlere hazırlanıyor. Aradan geçen süre içerisinde bütün mahallelere tek tek giden Balcı, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Altındağ'a yönelik projelerini vatandaşlarla paylaşıyor. Önceliklerinin gençler ve çocuklar olduğunu belirten Asım Balcı, Ulus, Hacı Bayram, Hamamönü, Hamamarkası ve Ankara Kalesi gibi kentin tarihi değerlerini bir arada bulunduran bölgeyi bir bütün olarak ele alacaklarını söyleyerek turizmi canlandıracaklarını dile getirdi.Altındağ'la olan geçmişimiz 1988 yılına dayanıyor. Çorum'dan üniversiteyi kazanıp Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne geldiğim zaman babam beni Anafartalar'da Işıklar Caddesi'nde bir yurda yerleştirdi. Burası hemen Çıkrıkçılar Yokuşu'nun bitişiğindeki bir cadde. Kimi zaman Çıkrıkçılar Yokuşu'ndan kimi zaman Anafartalar Caddesi'nden Cebeci'ye okula gittim. O döneme ait hatıralar hala gözümün önünde. O zamanki hayat, binaların durumu ve dükkânların durumu gözümün önünde. Tabi o zamandan bu zamana birçok şey değişti. Değişmeyen tek bir şey var, o da Altındağ'ın, Anafartalar'ın Ankara'nın kalbi olması hususu... Ankara Kalesi'nin hemen eteklerindeki bu mekânlar tarihimizin, kültürümüzün önemli unsurlarından bir tanesi. Dolayısıyla bizim geçmişimize yönelik de bir borcumuz var. Buralar Ankara'nın kalbinin, ticaretinin attığı yerler. Cumhuriyetin kuruluşuna tanıklık etmiş bir Altındağ... Bunlar çok önemli unsurlar.Bunlar büyük zenginlikler. Bizde Büyükşehir Belediyemizle birlikte inşallah yeni dönemde; Ulus, Hacı Bayram Camii, Anafartalar, Meclis eski binası, Çıkrıkçılar Yokuşu, Ankara Kalesi, Hamamönü ve Hamamarkası'nı bir bütün olarak ele alıp yeniden canlandırılmasını sağlayacağız. Buraların ticaret ve turizme kazandırılması için projeler hazırladık. Özhaseki başkanımızın da projeleri arasında bulunuyor. Ulaşımın kolaylaşması için Büyükşehir Belediyemiz Hacı Bayram ve Ankara Kalesi arasında teleferik projelendirdi. Bununla birlikte vatandaşlarımız Ankara Kalesi'ne daha kolay bir şekilde ulaşabilecekler. Bu vasıtayla orada hayat canlanacak. Ankaralılar geçmişini daha kolay tanıyabilecek. Bizde ilçe belediyesi olarak üzerimize düşenleri yapacağız. Ankara Kalesi'nde bir tanıtım ofisi kuracağız. İnşallah burada tarihimize ve kültürümüze yakışan aktiviteler yapılacak. Oradaki esnafımızla bir araya gelerek ortak kararlar alacağız. İnşallah ticaret canlanacak ve esnafımız kazanacak.2003 yılında AK Partimizin kuruluşuyla birlikte Sağlık Bakanlığı'nda bakan danışmanlığı görevinde bulundum. Sonraki yıllarda devletimizin önemli projelerinde rol alma şansımız oldu. Bunlardan da büyük mutluluk duyuyorum. E-Devlet gibi önemli bir projenin kuruluş yıllarında çok önemli hizmetlerimiz oldu. Bir sonraki aşamada ise Ankara Kalkınma Ajansı'nın kurucu Genel Sekreterliği görevinde bulundum. Ve orada da Ankaramızın birçok ilçesinde olduğu gibi Altındağımız'da da önemli projelere imza attık. Altındağ'a yapılan hizmeti aslında bütün Ankara'ya yapılmış bir hizmet olarak görmek gerekir. Çünkü Altındağ'ın nüfusu 370 bin. Ama Altındağ sınırlarında gün içerisinde geçen nüfus 1,5 milyonun üzerine çıkıyor. Ulus, Sıhhiye, Dışkapı ve Siteler bizde... 14 tane büyük hastane ve üniversite hastaneleri bizim sınırlarımızda. Biz aslında nüfusumuzun 4-5 katı büyüklüğüne hizmet götürüyoruz. Altındağda Buyukşehir Belediye Başkan adayımız Mehmet Özhaseki'nin Metro ve millet bahçeleri gibi önemli projeleri bulunuyor. İnşallah önümüzdeki dönemde bunların hepsi hayata geçecek.Özellikle çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza, yaşlılarımıza ve engelli vatandaşlarımıza yönelik projeler hazırladık. Bizim önceliğimiz çocuklarımız ve gençlerimiz olacak. Çünkü onları ne kadar iyi hazırlayabilirsek yarınımız garanti altına alınmış olacak. Okuma salonları, kütüphanelerin yanı sıra eğitim, kültür ve spor olanaklarını artıracağız. Biz bunları gerçekleştirdiğimiz zaman çocuklarımız kötü alışkanlıklardan uzak duracak.Özellikle boşalan hastanelerimiz bulundukları alanda daha yeni bir hastane ihtiyacı yoksa ve yahut ta uzmanlaşmış, spesifik hastaneler gündeme gelebilir. Bunlara ihtiyaç yoksa buralar tamamen kamunun ve vatandaşın geneline hizmet eden yeşil alanlara dönüştürülmesi Büyükşehir Belediyemizin projeleri arasında yer alıyor. Bunların detaylarını önümüzdeki günlerde göreceğiz. 14 hastane var. Bunların kaçı gidecek, kaçı kalacak henüz net değil. Yakın zamanda bunların netleşeceğini söyleyebiliriz.