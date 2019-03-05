Yola devam ediyoruz

BUGÜN NELER OLDU

Gençlerbirliği 24. haftaya rakipleriyle aynı puanda ancak averajla 3. sırada girmişti. Bu hafta ikinci sıraya yükselirken lider Abalı Denizlispor'un 2 puan gerisinde kaldı. Osmanlıspor'un Gazişehir'e 1-0 yenildiği haftada başkentin kırmızı- siyahlıları, Afjet Afyonspor ile 0-0 berabere kaldı. Denizlispor ise Elazıspor'u 2-1 yenip liderlik koltuğuna oturdu. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri, karşılaşmayla ilgili olarakdedi.Şampiyonluk ve Süper Lig hedefinden asla sapmadıklarının altını çizen teknik direktör Sözeri,En iyi şekilde konsantre olacağız. Biz puan kaybediyorsak gelecek haftalarda rakiplerimiz de kaybedecektir. Bu yol çok uzun ve daha çok su kaldırır.diye konuştu.