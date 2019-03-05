Yola devam ediyoruz

Gençlerbirliği 24. haftaya rakipleriyle aynı puanda ancak averajla 3. sırada girmişti. Bu hafta ikinci sıraya yükselirken lider Abalı Denizlispor'un 2 puan gerisinde kaldı. Osmanlıspor'un Gazişehir'e 1-0 yenildiği haftada başkentin kırmızı- siyahlıları, Afjet Afyonspor ile 0-0 berabere kaldı. Denizlispor ise Elazıspor'u 2-1 yenip liderlik koltuğuna oturdu. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri, karşılaşmayla ilgili olarak "Maçın zor olacağını biliyorduk. Afjet Afyonspor takımı hak ettikleri puanı aldı. Biz ilk yarıda düşündüklerimizin hiçbirisini sahaya yansıtamadık. Belki de sezonun en kötü ilk yarısını oynadık"
dedi.
SONUNA KADAR SAVAŞACAĞIZ
Şampiyonluk ve Süper Lig hedefinden asla sapmadıklarının altını çizen teknik direktör Sözeri, "Yolumuza devam ediyoruz. Hedeften sapma yok. Sadece üç puan almaya gelmiştik, bir puanla yetindik. Bardağın dolu tarafından bakmak lazım. Önümüzde birbirinden önemli 10 karşılaşma kaldı.
En iyi şekilde konsantre olacağız. Biz puan kaybediyorsak gelecek haftalarda rakiplerimiz de kaybedecektir. Bu yol çok uzun ve daha çok su kaldırır. Sonuna kadar bu yolda savaşmamız gerektiğini biliyoruz. Bu bilinçle de çalışmalarımızı büyük bir ciddiyetle sürdürüyoruz"
diye konuştu.