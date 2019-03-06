Başkan Ak’dan meclis üyelerine teşekkür plaketi

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KEÇIÖREN Belediye Başkanı Mustafa Ak, 2014-2019 hizmet yılının son meclis toplantısında Keçiören Belediyesi Meclis Üyelerine teşekkür plaketi takdim etti. Meclis üyeleri de son 5 yıllık hizmetlerinden dolayı Keçiören Belediye Başkanı Ak'a plaket vererek teşekkürlerini iletti. Mustafa Ak, "Bu dönem içerisinde sesimiz yükseldiyse, kalp kırdıysak, yanlış bir söz söylediysek hakkınızı helal edin. Bizden yana varsa bir hakkımız helal olsun" dedi. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, 2014- 2019 hizmet yılının son meclis toplantısında gündemde yer alan faaliyetleri değerlendirdikten sonra Keçiören Belediyesi Meclis Üyelerine 5 yıllık hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verdi. Meclis üyeleri de sosyal ve kültürel projelerin yanı sıra Keçiören'de hayata geçirilen altyapı, üstyapı ve sosyal belediyecilik hizmetlerinden dolayı Başkan Ak'a plaket takdiminde bulundu. Söz almak isteyen meclis üyeleri kürsüye gelerek 5 yıllık hizmet süresi için birbirleriyle helalleşti.