Gençlerbirliği Sözeri’yi gönderdi

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Spor Toto 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Gençlerbirliği, teknik direktör Erkan Sözeri ile yollarını ayırdı. Kulüp Genel Menajeri Emrah Atasoy, yaptığı açıklamada, Erkan Sözeri'nin görevine son verildiğini duyururken, "Yönetim kurulumuzun aldığı karar neticesinde teknik direktörümüz Erkan Sözeri ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Erkan Sözeri ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandıSezon başında başkent ekibinin başına geçen Erkan Sözeri, kırmızı-siyahlı takımla 4'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 28 maça çıktı. 52 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, bu karşılaşmalardan 18 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 3 beraberlik çıkardı. Topladığı 48 puanla lider Denizli'nin iki puan gerisinde ikinci sırada bulunan takım, Spor Toto 1. Lig'in ilk devresini 5 puan farkla lider tamamlamıştı.TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta dün Ankara derbisi vardı. Hacettepe, Ankara Demir'i 3-0'la geçti. Goller 40. dakikada Furkan Temir, 75'te Hüseyin Eren Bektaş ve 84'te Serdarcan Eralp'ten geldi. Hacettepe puanını 26'ya çıkartırken, Demir 16 puanda kaldı.