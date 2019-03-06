İçme ve kullanma suyuna sıkı denetim

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ASKİ'NIN, 9 merkez ilçedeki şehir şebekesine günlük 1 milyon 300 bin metreküp su verdiğini ifade eden Kınacı, kayıp ve kaçakları engelleyerek su tüketimini 1 milyon metreküpün altına düşürmeyi amaçladıklarını söyledi. Bu çalışma ile yılda 110 milyon metreküp suyun tasarruf edilebileceğine dikkati çeken Kınacı, başkentin 3 aylık su ihtiyacına denk gelen miktarın parasal değerinin ise 600 milyon TL olduğunu vurguladı. Musluklardan akan suyu kaliteli ve sağlıklı bir şekilde abonelere ulaştırmak için büyük titizlik içinde çalıştıklarının altını çizen Kınacı, bunun yanı sıra her bir damlası değerli olan sudaki fiziki kaçak ile kaçak su kullanımının önüne geçecek projeye Altındağ, Gölbaşı, Çankaya ve Sincan ilçelerinde başladıklarını ifade etti.İçme suyu şebekesinin bilgisayar ortamında oluşturulacak hidrolik modeli sayesinde su tüketim alışkanlıkları belirlenerek, abonelere ihtiyaç duydukları zamanda ihtiyaca yetecek basınçta su temini sağlanacağının da altını çizen Kınacı, "Bu sistem sayesinde içme suyu şebekesi, su tüketiminin az olduğu gece saatlerinde oluşan yüksek basınçtan korunarak, su arızalarının oluşumu engellenecek ve böylece şebekenin ekonomik ömrü de uzatılacak" ifadelerini kullandı. Kınacı, pilot bölge olarak seçilen Altındağ'daki çalışmalar kapsamında 15 farklı noktada fiziki su kaçağı tespiti yaptıklarını da anlattı. Kınacı, projenin tüm Ankara'yı kapsayacak şekilde devam edeceği bilgisini verdi.