Nükleer füzyon tasarladı mor güneş oluşturdu

BUGÜN NELER OLDU

TED Ankara Koleji Vakfı Yönetim Kurulu, geçtiğimiz yıl Ateş Fettahoğlu'nun lise düzeyinde öğretilen konuların çok ilerisinde olan bu projesine gerekli fon desteğini sağladı. Tamamen yerli üretim olan reaktörün parçaları OSTİM'de bir tornada yaptırıldı. Yetkili mercilerden güvenlik onay belgesi alan ancak okul bünyesinde güvenlik izni verilmediği için döteryum yerine içindeki havanın hızla iyonlaştırılması ile çalıştırılan sistemle TEDNOKENT'te mor bir güneş oluşturuldu. TED Ankara Koleji yöneticilerine ve öğrencilerine projesini tanıtan 12. sınıf öğrencisi Fettahoğlu, nükleer füzyon reaktörü teknolojisinin uzayda ulaşımdan enerji üretimine kadar pek çok kullanım alanına sahip olduğunu, normalde 400 litrelik kimyasal yakıtla elde edilen enerjinin, reaktör söz konusu olduğunda bir kum tanesi kadar yakıtla elde edilebileceğini belirtti. TED Ankara Koleji Vakfı Genel Müdürü Sevinç Atabay ve Lise Müdürü Sedef Eryurt Ateş Fettahoğlu'nu başarısından dolayı kutlayarak, TED Ankara Koleji'nden daha nice projelerin çıkacağının müjdesini verdiler.