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Doktor tıp ve sağlık konulu şiir yarışması

Giriş Tarihi: 7.3.2019
Doktor tıp ve sağlık konulu şiir yarışması
SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında doktor, tıp ve sağlık konularında şiir yarışması düzenliyor. SBÜ Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Gülüm şunları söyledi: "Çocukların yüreğindeki yerimizi görmek istedik. Bilindiği üzere kutlanmaya başlanan Tıp Bayramı'nın 100. yıldönümüdür. Bu nedenle düzenlediğimiz bu etkinlikte gerek çocuklarımızdaki doktor ve hastane korkusunu yene bilmek, gerekse minik yüreklerde doktor, tıp, sağlık ne demektir?, düşüncesiyle bir şiir yarışması düzenledik. Kendi ilçemiz sınırlarında konuya bağlı kalarak yavrularımızdan şiir yazmasını istedik. Bir komisyon şiirlerimizi değerlendirecek ve dereceye girenleri davet ederek çeşitli hediyelerle yavrularımızla kucaklaşacağız."
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Doktor tıp ve sağlık konulu şiir yarışması
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