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G.Birliği’nde yeniden ÜZÜLMEZ dönemi

Giriş Tarihi: 7.3.2019
G.Birliği’nde yeniden ÜZÜLMEZ dönemi
SPOR Toto 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Gençlerbirliği yeni hocasını buldu. Görevine son verilen teknik direktör Erkan Sözeri'nin yerine, takımı 2016 yılında da çalıştıran İbrahim Üzülmez getirildi. Kulüp Başkanı Murat Cavcav yaptığı açıklamada, "Yönetim kurulunca, İbrahim Üzülmez'in en doğru isim olduğuna karar verdik. Kendisiyle 1,5 yıllık sözleşme imzaladık. Daha önce zor bir dönemde takımı çalıştırmış ve başarılı olmuştu. Bu seferki hedefimizin de farkında. Defalarca belirttiğim gibi oyuncu kalitemiz çok iyi. Bu kadro ve teknik ekiple Süper Lig hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.
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