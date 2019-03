Kahveden esinlenip çay evi zinciri kurdu

BUGÜN NELER OLDU

Kahve zincirleri ve butik işletmelere alternatif kurulan ve kısa sürede Türkiye'ye yayılan "çay" konseptli mekanlar girişimciler için ilham kaynağı oldu. Genç girişimcilerden Nazlı Esen de kendi markasıyla girdiği sektörde kısa sürede adından söz ettirdi. Nazlı Esen, kahve evlerinden esinlenerek 2016 yılında çay evi fikrini, Nesco isimli firmasını kurarak hayata geçirdi. Esen, dünyanın çeşitli ülkelerinden getirdiği farklı tatlardaki çayları Tea Co. markasıyla tüketicilere sundu. Esen, yüksek lisans eğitimi devam ederken gittiği ABD'de dünya çaylarıyla tanıştığını belirtti. Kendi markasını kurmak için yüksek lisans eğitimine ara verdiğini ifade eden Esen, "Mağazalarda kullanılan cihazlar sayesinde sadece 90 saniyede bütün organik materyalleri demleyip servis edilebiliyoruz. Espresso makinelerinin kahveye kazandırdığı hızı biz çaya kazandırabiliyoruz. Bu da bizim çayda aradığımız şeydi. Bu iki konsept bir araya gelirse ne yapabiliriz diye düşününce de Tea Co. ortaya çıktı." diye konuştu. Esen, zorluklara değinerek, "Genç olmanın da zorluğunu çok yaşadım. Tecrübesizliğimden yararlanmaya çalışanlarla karşılaştım. Girişimcilikte genç olmak büyük bir risk ama bir adım atmadan bunun doğru ya da yanlış mı olduğunu fark edemiyorsunuz. Etrafımdakiler bana günün sonunda batma ihtimalimin çok yüksek olduğunu söylediler. Batsaydım bile bu benim çok büyük bir öğreti olurdu. Günün sonunda 40'ı aşkın kişiyi istihdam ettiğimiz bir kafe zincirimiz var." dedi.Türkiye Kadın Girişimciler Derneğinin (KAGİDER) düzenlediği yarışmaya katıldığını dile getiren Esen, "Burada yatırım yapılma potansiyeli olan 15 proje seçildi. Bunlardan biri de Tea Co. oldu. KAGİDER bize işimizi kurumsallaştırıp bir yatırımcıya sunum yapabileceğimiz hale getirmemiz için destek veriyor." ifadelerini kullandı. Esen, kadın istihdamına çok önem verdiklerine dikkati çekerek, çalışanlarının yüzde 80'inin kadın olduğunu, Türkiye'de kadın istihdamını artırmak için çalıştıklarını vurguladı.