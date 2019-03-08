Devrilen mum iki evi kül etti

BUGÜN NELER OLDU

Yangın, saat 03.00 sıralarında Çiğdem Mahallesi 1591. Sokak'ta bulunan gecekonduda çıktı. Kâğıt toplayıcılığıyla geçimini sağlayan Mehmet Avcı'nın barındığı evde aydınlatma için kullanılan mumun devrilmesi sonucu yangın çıktı, yangın kısa sürede büyüdü. Çevreyi saran dumanı fark eden ev halkı, sokağa çıkarak komşularından yardım istedi. Sokaktaki diğer gecekonduları boşaltan mahalleli, alevlere hortumla müdahale etmeye çalıştı. Rüzgârın etkisiyle büyüyen yangın, bitişikteki bir gecekonduya daha sirayet etti.İhbar üzerine yangın yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ancak mahalleye gelen itfaiye araçları, dar sokağa hatalı park edilen araçlar yüzünden uzun süre yangın yerine ulaşamadı. Bir anda evi saran alevler arasında uyandığını, eşi ve çocuklarını uyandırarak kendilerini dışarı attıklarını anlatan Avcı, "Çocuklarımı kucaklayarak dışarı çıktığım an çatı çöktü" dedi. Yangından mucize eseri kurtulduklarını ifade eden Avcı, bu esnada büyüyen alevlerin Recep Arslan'ın oturduğu bitişikteki gecekonduya da sıçradığını söyledi. Arslan ailesinin de dumanları fark ederek dışarı çıktığını aktaran Avcı, her iki evin kısa sürede yandığını kaydetti.Avcı'nın alevler arasından kurtardığı çocukları yanan evlerini gecenin soğuğunda çıplak ayaklarıyla izledi. Evden dışarı çıkarken ayakkabılarını alamayan çocuklar yaşadıkları korkuyu uzun süre üzerlerinden atamadı. Alevler arasında evleri küle dönen aileler yetkililere yardım çağrısında bulundu.