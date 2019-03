Kadınlarımızı unutmayalım

BUGÜN NELER OLDU

DÜNYA Kadınlar Günü ya da Dünya Emekçi Kadınlar Günü her yıl 8 Mart'ta kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış uluslararası bir gün. İnsan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanması için düşünülmüş. Türkiye'de ise 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında 'Emekçi Kadınlar Günü' olarak kutlanmaya başlandı. Ankara Çiçekçiler Odası Eski Başkanı Emin Çimen, "Türkiye'de olduğu gibi Dünya'da da kutlanıyor. Kadınlar gününde, her kadının bir demet dahi olsa çiçek beklediği bir gündür. Bütün kadınlar bir çiçektir ama biz bir demet çiçekle gönüllerini almanın iyi olduğunu düşünüyoruz. Bir sevgililer günü gibi değil bir sevgilim yok diyip de çiçek almayan gibi değil. Herkesin tanıdığı bir kadın vardır. Eşi, kızı, ablası vardır. O güne özel birer karanfil de olsa alınması gerektiğini düşünenlerdenim. Özel bir çiçek değil her türlü çiçek gider. Karanfil, gül, papatya... Kadınlar bir çiçektir. Sevgi ve çiçeğe layıktırlar" dedi.