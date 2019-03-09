Badmıntona çinli sponsor

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TÜRKIYE Badminton Federasyonu, Çin merkezli spor malzemeleri üreticisi Flex Pro firmasıyla sponsorluk anlaşması imzaladı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Badminton Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde düzenlenen imza törenine, Flex Pro temsilcisi Ning Xiangyu, başkan Murat Özmekik ve genel sekreter Hayati Kısacık katıldı. Özmekik, 2 yıl sürecek anlaşmanın, olimpiyat havuzunda yer alan 35 milli sporcu ve 11 milli takım antrenörünü kapsadığını belirterek, antrenman ile turnuvalarda kullanılmak üzere 450 bin lira bedelinde 216 adet raket, 99 adet raket çantası, 120 adet tişört, 128 adet şort, 99 takım eşofman, 285 çift çorap, 216 çift ayakkabı, 398 adet müsabaka tişörtü, 198 adet müsabaka şortu ve 198 adet havlu verileceğini ifade etti.