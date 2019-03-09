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Giriş Tarihi: 9.3.2019
‘Başarının Kadın Yüzleri’
Fransız Kültür Merkezi ve Kanada'nın Ankara Büyükelçiliği iş birliğinde 2019 Frankafoni etkinlikleri kapsamında, Ankara'daki CerModern Sanat Galerisi'nde "Başarının Kadın Yüzleri" konferansı gerçekleştirildi. Konferansa, Ankara Büyükelçisi Charles Fries de katıldı. İsveç'in Ankara Büyükelçisi Annika Molun Hellgren, İsveç'te kadın haklarıyla ilgili hayata geçirilen reform sürecinden ve kendi başarı hikayesi ile edindiği tecrübelerden bahsetti. İş kadını Leyla Alaton da girişimci olma yolunda başlayan başarı hikayesinden bahsederek, bu süreçte edindiği tecrübeleri anlattı. Alaton, kadınlar için hayatın hala daha meşakkatli olduğuna dikkati çekti. Başarılı olmak için insanların hayalleri ve rüyalarını ertelememeleri gerektiğini vurgulayan Alaton, "Konfor alanından çıkanlar mucize yaratıyor" dedi.
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