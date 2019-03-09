Cumhur İttifakı’ndan Mamak’ta gövde gösterisi

Mamak Belediyesi Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleşen programa Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Milliyetçi Hareket Partisi Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, geçmiş dönem Enerji Bakanı Taner Yıldız, Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, Milliyetçi Hareket Partisi Mamak İlçe Başkanı Mustafa Esen, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir ve çok sayıda vatandaş katıldı.

PROJELER DOĞA ILE UYUMLU

Mamak'ta birçok projesi olduğunu belirten Cumhur İttifakı Mamak Belediye Başkan Adayı Köse, "Mamak'a dair birçok projemiz var. Mamak gizli bir hazine. Dolayısıyla burada turizm alanı oluşturacağız. Milletimiz teveccüh eder bize görev verirse projelerimizi hep beraber gerçekleştireceğiz" dedi. Mamak'ın ticaretin, sanayinin, turizmin merkezi olacağını belirten Köse, "Projelerimiz doğayla uyumlu, doğayla barışık, çevre dostu, Mamak'ın tarihi ruhunu ön plana çıkaran, kültürel ve sosyal alanda heyecan uyandıran projeler. Milliyetçi Hareket Partisi ve milletimizin desteği ile Mamak'ı kazanacağız. Mamak'taki 450 bin seçmenin tamamının oyuna talibim. Mamak'ta destan yazmaya geliyoruz" dedi



BÜYÜK TESİSE ALPARSLAN TÜRKEŞ İSMİ

BELEDIYELER konusunda gerekli bilgi, beceri ve tecrübesi bulunduğunu belirterek katılanlardan destek isteyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özhaseki, "Büyükşehir'e geldiğimizde yaptığımız en büyük sosyal tesise, kültür merkezine Allah izin verirse Başbuğ Alpaslan Türkeş ismini koyarak, işe başlayacağım" dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ise "Mehmet Özhaseki'nin Ankaramızı bir dünya kenti yapacağına inancımız tamdır" dedi.