Kale mahallesi rahat nefes aldı

Mahalleye huzur getiren kale operasyonu ile tarihi Ankara Kalesi temizlendi. Huzurun sürekli hale gelmesi için kolları sıvayan Ankara emniyeti bölgeyi abluka altına aldı. 24 farklı noktadan girilen mahallede her noktaya en az 4 polis olmak üzere ekipler yerleştirildi. Mobil karakol aracıyla da devriye gezen ekipler suçlulara göz açtırmıyor. Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı ekibi ile sahaya inerek mahalleyi kontrol etti. 10 yıldır rahat yüzü görmediklerini sokakta korku ile yürüdüklerini ifade eden esnaf, "sokağa çıkmaya korkar hale gelmiştik. Allah polisimizden razı olsun. Operasyon ile hepimiz rahatladık. Turistler Kale'ye gelmeye korkar olmuştu bunlara ders oldu. Polisin gücünü gördüler" diye teşekkür etti.

OPERASYONLAR SÜREKLİ OLSUN

Başkentte tarihi sur duvarları ile çevrili dar sokaklarında çok sayıda gecekondu bulunan Kale Mahallesi'ne giriş ve çıkışlar polis kontrolünde yapılıyor. Mahalleye ulaşan tüm yollarda arama noktaları oluşturulurken, polis giriş-çıkış yapanları tek tek arıyor. Polisin 7/24 köşe başı nöbetinden son derece memnun kaldıklarını ifade eden yerli mahalle sakinleri huzura kavuştukları için polislere minnettar olduklarını belirtti. 40 yıldır Kale Mahallesi'nde oturan ve son 10 yıldır uyuşturucu satıcıları yüzünden rahat gezemediklerini korku ile yaşadıklarını ifade eden bir mahalle sakini, "Mahalle kendilerine ait gibi davranıyorlardı. Ellerinde silahlarla ahkâm kesiyorlardı. Düğünleri olduğu zaman rahat uyku yüzü görmezdik. Mahalleye giren çıkan adamın haddi hesabı yoktu.10 yıl sonra ilk kez rahat yüzü gördük operasyonlar sürekli olsun kökleri kurusun" dedi. POLİS GÜVEN VERİYOR

Esnaf ta polisin operasyonlarını desteklendiklerini, yerli ve yabancı turistlerin uyuşturucu satıcıları ve suç örgütleri yüzünden Kale'ye gelmeye çekindiklerini belirtti. Kale operasyonu sonrasında turizmin de artacağını ümit eden esnaf yıllardır bu huzura hasret kalmıştık polisin varlığı güven veriyor" diye konuştu.



TORBACILARA AĞIR DARBE VURULDU

Soruşturma 1 yıl sürdü.

237 ev, 7 iş yeri ve 1 depoya 3 bin 500 polisle basıldı.

'Kale' adı verilen operasyonda, şebekenin liderliğini yapan cezaevinde bulunan Kadir İnan'ın kardeşi Zülfikar İnan'ın da aralarında bulunduğu 150 şüpheli gözaltına alındı.

8 tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 1 kılıç, 150 kartuş, 376 mermi, 260 gram eroin, 26 neogaba, 96 lyrıca kapsülü, 639 gram esrar, 6 gram taş kokain, 3 gram bonzai, 5 silah, 10 şarjör, 2 bin 554 dolar, 2 bin 300 euro, 284 bin TL ve 257 bin 600 sahte dolar ele geçirildi.

Törer örgütü FETÖ'nün elebaşı Gülen'in sohbet CD ve F serili 1 dolar bulundu.

Mahalle arasında kalan, uyuşturucu satıcıları ile kullanıcılarının mesken tuttuğu metruk evler için de yıkım kararı alındı.