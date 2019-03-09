Yeniçeriler yara saracak

GAZIŞEHIR'E
yenilerek 12 maçlık yenilmezlik serisi son bulan ve liderlik koltuğundan inen Osmanlıspor bugün Adana Demirspor deplasmanında galibiyet arayacak. Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Osmanlıspor bugün Adana Demirspor'a konuk olacak. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Kutluhan Bilgiç yönetecek.
Geçen hafta Gazişehir'e 1-0 mağlup olup hem 12 maçlık yenilmezlik serisi son bulan hem de liderlik koltuğunu kaybeden Yeniçeriler, Adana Demir deplasmanında yara saracak. Teknik Direktör Osman Özköylü ve öğrencileri, şampiyonluk hedefinden uzaklaşmamak ve yeni bir seriye başlamak için sahaya çıkacaklarını söyledi. Rakibin son iki maçını kazandığını hatırlatan Özköylü, "Zor bir karşılaşma oynayacağımızın bilincindeyiz ve buna göre mücadele edeceğiz"
diye konuştu.