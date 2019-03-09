Yeniçeriler yara saracak

BUGÜN NELER OLDU

yenilerek 12 maçlık yenilmezlik serisi son bulan ve liderlik koltuğundan inen Osmanlıspor bugün Adana Demirspor deplasmanında galibiyet arayacak. Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Osmanlıspor bugün Adana Demirspor'a konuk olacak.Geçen hafta Gazişehir'e 1-0 mağlup olup hem 12 maçlık yenilmezlik serisi son bulan hem de liderlik koltuğunu kaybeden Yeniçeriler, Adana Demir deplasmanında yara saracak. Teknik Direktör Osman Özköylü ve öğrencileri, şampiyonluk hedefinden uzaklaşmamak ve yeni bir seriye başlamak için sahaya çıkacaklarını söyledi. Rakibin son iki maçını kazandığını hatırlatan Özköylü,diye konuştu.