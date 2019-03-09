Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Yeniçeriler yara saracak

Yeniçeriler yara saracak

Giriş Tarihi: 9.3.2019
Yeniçeriler yara saracak
GAZIŞEHIR'E yenilerek 12 maçlık yenilmezlik serisi son bulan ve liderlik koltuğundan inen Osmanlıspor bugün Adana Demirspor deplasmanında galibiyet arayacak. Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Osmanlıspor bugün Adana Demirspor'a konuk olacak. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Kutluhan Bilgiç yönetecek. Geçen hafta Gazişehir'e 1-0 mağlup olup hem 12 maçlık yenilmezlik serisi son bulan hem de liderlik koltuğunu kaybeden Yeniçeriler, Adana Demir deplasmanında yara saracak. Teknik Direktör Osman Özköylü ve öğrencileri, şampiyonluk hedefinden uzaklaşmamak ve yeni bir seriye başlamak için sahaya çıkacaklarını söyledi. Rakibin son iki maçını kazandığını hatırlatan Özköylü, "Zor bir karşılaşma oynayacağımızın bilincindeyiz ve buna göre mücadele edeceğiz" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yeniçeriler yara saracak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN