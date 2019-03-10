Hedef altın madalya

Dünya Güreş Birliği'nin faaliyetinde yer alan Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası 08-14 Mart tarihleri arasında Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılacak. Türk güreşinin lokomotifi olan Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü serbest stilde 10 sıkletin 6'sı milli takıma girdi. Başta Avrupa Dünya Olimpiyat Şampiyonu Taha Akgül olmak üzere 6 sıklette ülkemizi temsil edecek ASKİ Sporlu milli sporcular iddialı. Başta Taha Akgül ve Rıza Kayaalp olmak üzere 10 sporcu ülkemizi Avrupa Güreş Şampiyonası'nda temsil edecek.
Ankara ASKİ Spor Kulüp Başkanı Mehmet Genç, "En son Avrupa Şampiyonası'nda 3 tane madalya alınmıştı. Bu 3 tane altın madalyayı yine ASKİ Spor Kulübü sporcuları kazandı. Bu Avrupa Şampiyonası'nda da ASKİ olarak ambargoyu koymak istiyoruz. Ülkemize altın madalyalarla dönmek istiyoruz. Sporcularıma çok güveniyorum. Ülkemizi başarıyla temsil edecekler"
diye konuştu.
ASKİ SPORLU MILLI SPORCULAR ŞÖYLE:
SERBEST STIL
57 KG SÜLEYMAN ALTI
65 KG SELAHATTIN KILIÇ
SALLAYAN
70 KG MUSTAFA KAYA
74 KG YAKUP GÖR
92 KG İBRAHIM BÖLÜKBAŞI
125 KG TAHA AKGÜL
GREKOROMEN STIL
55 ŞERIF KILIÇ
63 RAHMAN BILICI
82 EMRAH KUŞ
130 RIZA KAYA ALP