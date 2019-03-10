Hedef altın madalya

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Dünya Güreş Birliği'nin faaliyetinde yer alan Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası 08-14 Mart tarihleri arasında Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılacak. Türk güreşinin lokomotifi olan Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü serbest stilde 10 sıkletin 6'sı milli takıma girdi. Başta Avrupa Dünya Olimpiyat Şampiyonu Taha Akgül olmak üzere 6 sıklette ülkemizi temsil edecek ASKİ Sporlu milli sporcular iddialı.Ankara ASKİ Spor Kulüp Başkanı Mehmet Genç,diye konuştu.SERBEST STIL57 KG SÜLEYMAN ALTI65 KG SELAHATTIN KILIÇSALLAYAN70 KG MUSTAFA KAYA74 KG YAKUP GÖR92 KG İBRAHIM BÖLÜKBAŞI125 KG TAHA AKGÜL55 ŞERIF KILIÇ63 RAHMAN BILICI82 EMRAH KUŞ130 RIZA KAYA ALP