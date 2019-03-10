Üzülmez ilk sınavına çıkıyor

BUGÜN NELER OLDU

SPOR Toto 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Gençlerbirliği'nde ikinci kez göreve getirilen teknik direktör İbrahim Üzülmez, bugün Altay karşısında yeni döneminin ilk maçına çıkacak.Maçı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Gençlerbirliği yönetimi 24. haftada deplasmanda oynanan ve 0-0 sona eren Afyonspor maçının ardından teknik direktör Erkan Sözeri ile yolları ayırdı. 48 puanı bulunan Başkent temsilcisi, Sözeri'den sonra takımın başına teknik direktör İbrahim Üzülmez'i getirdi. Üzülmez, kırmızı- siyahlılarda daha önce Süper Lig'in 2015- 16 sezonunda görev aldı. Onursal başkan merhum İlhan Cavcav, Gençlerbirliği'ni sezonunun ilk yarısını 13 puanla tamamladığı dönemde Üzülmez'e emanet etti. Başkent ekibi Üzülmez yönetiminde başarılı bir performans sergileyerek sezonu 45 puanla 10. sırada tamamladı. İlhan Cavcav'dan sonra Gençlerbirliği Kulübü'nün başkanı olan oğlu Murat Cavcav da Üzülmez ile çalışmayı tercih etti. Duayen başkan Cavcav'ın kümede tutsun diye takımın başına getirdiği Üzülmez, bu kez şampiyonluk hedefiyle görev alacak.Başarılı işler yapmak ve Gençlerbirliği'ni olması gereken Süper Lig'e taşımak istediklerini söyleyen teknik direktör Üzülmez,dedi. Altay maçının önemine vurgu yapan Üzülmez,ifadelerini kullandı.