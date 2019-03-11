Ankaragücü, Süper Lig'in 25. haftasında Bursaspor'u mağlup edemedi ama yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı. 31 puana ulaşan sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Mustafa Kaplan, geçen hafta kaybettikleri iki taraftarın acısıyla sahaya çıktıklarını, tribünlerde olduğu gibi saha içinde de duygusallığın öne çıktığını belirtti. Kaplan, "Maçın hakkı beraberlikti. Bu ligde alınan her puan iyidir. Her puan altın değerinde" dedi.

DAHA İYİ YERLERE GELECEĞİZ

İlk 45 dakika oynanan oyundan memnun olmadığını belirten Ankaragücü'nün tecrübeli çalıştırıcısı, "Duygusallık öne çıkınca futbolcular ister istemez vasat bir oyun ortaya koydu, üretkenliğimiz biraz düştü. İkinci yarı taraftarlara daha iyi bir Ankaragücü izlettiğimizi düşünüyorum. Hem üretkenliğimiz vardı hem de kaçırdığımız pozisyonlar vardı. Ligin alt sıralardan kurtulmak isteyen Bursaspor da pozisyonlar buldu. Onlar da kazanabilirdi. Biz iyi bir takımız, daha da iyi yerlere geleceğimize eminim. Önümüzdeki maçlara hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.