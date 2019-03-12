Ankara-Üsküp online edebiyat

BUGÜN NELER OLDU

TİKA'NIN, Avrasya Yazarlar Birliği, Balkan Yazarlar Birliği ve MATÜSİTEB işbirliğinde başlattığı "Online Yazarlık Atölyesi" açıldı. Online Yazarlık Atölyesi, Makedonya, Kosova, Batı Trakya ve bölge ülkelerindeki diasporada yaşayan Türk genç şair ve yazarları bir araya getirdi. Alanında bir ilk olma özelliğini taşıyan atölyenin açılış programına Üsküp Büyükelçiliği Müsteşarı ve Misyon Şefi Yardımcısı Umut Lütfi Öztürk, TİKA Üsküp Program Koordinatörü Aytekin Ayden, Maarif Vakfı Makedonya Direktörü Mustafa Dillioğlu, Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Serhat Kula, MATÜSİTEB Yönetim Kurulu Üyesi Tahsin İbrahim, yazarlar, şairler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.