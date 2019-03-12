Daha da iyi olacağız

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği sahasında konuk ettiği İzmir temsilcisi Altay'ı 1-0 yenerek şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Zorlu bir karşılaşmadan galibiyetle ayrılmanın önemli olduğunu söyleyen Gençlerbirliği Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, üç puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Üzülmez, "Başından sonuna kadar bizim için zor bir maç oldu. Altay'ın son haftalarda yakaladığı iyi bir çıkış vardı. Oyunun genelinde kalemizde tehlikeli pozisyonlar ürettiler. Bulduğumuz gole kadar ofansif anlamda iyiydik. Golü attıktan sonra daha defansif bir oyun sergiledik. Takımın alışık olduğu bir sistem var bu durum birkaç hafta içinde değişecektir. Milli maç arasından sonra fiziksel olarak kendimizi daha iyi bir konuma getirmeye çalışacağız. Bu ligde fizik olarak iyi olmanız gerekiyor. Kaliteyle fizik birleşirse fark yaratabilirsiniz. Oyuncularımızı tanımaya çalışıyorum henüz az idmana çıktık. Futbolda sihirli bir değnek yok. İbrahim Üzülmez geldi takım değişir demek olmaz"
diye konuştu.
TAKIMDA HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ YAPACAK
Erkan Sözeri'nin yakaladığı başarıyla takımın liderlik yarışında olduğunu vurgulayan Üzülmez, "Erkan Sözeri'yle ilgili geçmişteki söylemler doğru değil. Erkan Hoca'nın başında bulunduğu takım bu zamana kadar bu kadar puan toplamış. Evet, defansif bir takım ama hızlı hücuma çıkmalarını istiyorum. Top sizdeyken ve kaybettiğinizde doğru reaksiyonları vermelisiniz. Tabii bunlar hemen ortaya çıkacak şeyler değildir. En az rakip kadar mücadele etmeliyiz. Gelecek haftalarda herkes üzerine düşen görevi yerine getirecektir"
ifadelerini kullandı.
GENÇ OYUNCULARI SIRTIMIZDA TAŞIRIZ
TAKIMDAKI tecrübeli oyuncuları tasarruflu kullanmaları gerektiğini belirten Üzülmez, "Takımın yaş ortalaması 28,1. Bazı oyuncular belli bir yaşın üzerinde ama şunu söylemek gerekiyor. Bu oyuncuları biraz daha tasarruflu kullanmak gerekiyor. Bu kadro yapılanmasıyla olur. 30 yaş üstü oyuncular zaten tecrübeli oyuncular, sahada doğru işler yapıyorlar. İdmanları doğru uygularsak önümüzdeki haftalarda daha sağlıklı bir oluşum görebiliriz. Ben futbolda yaşa pek fazla takılmıyorum. Gençlerbirliği'ni kim daha ileri taşır ben ona bakıyorum. Genç oyuncular keşke daha iyi olsa da biz onları sırtımızda taşısak" şeklinde konuştu.