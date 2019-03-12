Daha da iyi olacağız

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği sahasında konuk ettiği İzmir temsilcisi Altay'ı 1-0 yenerek şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Zorlu bir karşılaşmadan galibiyetle ayrılmanın önemli olduğunu söyleyen Gençlerbirliği Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, üç puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Üzülmez,diye konuştu.Erkan Sözeri'nin yakaladığı başarıyla takımın liderlik yarışında olduğunu vurgulayan Üzülmez,ifadelerini kullandı.TAKIMDAKI tecrübeli oyuncuları tasarruflu kullanmaları gerektiğini belirten Üzülmez, "Takımın yaş ortalaması 28,1. Bazı oyuncular belli bir yaşın üzerinde ama şunu söylemek gerekiyor. Bu oyuncuları biraz daha tasarruflu kullanmak gerekiyor. Bu kadro yapılanmasıyla olur. 30 yaş üstü oyuncular zaten tecrübeli oyuncular, sahada doğru işler yapıyorlar. İdmanları doğru uygularsak önümüzdeki haftalarda daha sağlıklı bir oluşum görebiliriz. Ben futbolda yaşa pek fazla takılmıyorum. Gençlerbirliği'ni kim daha ileri taşır ben ona bakıyorum. Genç oyuncular keşke daha iyi olsa da biz onları sırtımızda taşısak" şeklinde konuştu.